Serie A più instabile che mai: il dato a sorpresa sugli allenatori e la bella storia di Schmidt in Europa

Qualcuno ha detto che "il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo". Non ne abbiamo poco, ma spesso lo impieghiamo male. Andatelo a dire agli allenatori che si sono avvicendati in Serie A i n questa stagione: 18 (su 20) in carica da meno di un anno e con poco tempo a disposizione per convincere. Lo scorso agosto si è aperto come un piccolo periodo post rivoluzionario: il mercato estivo 2024 sarà ricordato senz’altro per la giostra delle panchine, con ben 11 tecnici nuovi di zecca ai blocchi di partenza. A partire da Raffaele Palladino , che ha dato il via alle danze il 4 giugno con la presentazione ufficiale alla Fiorentina . Il giorno dopo è stata la volta di Antonio Conte e Vincenzo Italiano , annunciati il 5 giugno rispettivamente da Napoli e Bologna dopo una lunga attesa, mentre Thiago Motta , da mesi corteggiato dalla Juventus , ha dovuto aspettare la settimana successiva per far gioire i tifosi bianconeri.

Allenatori esonerati in Serie A e B: lo studio

Ma dalla festa all’esonero il passo è breve: lo sa bene Thiago, che il 23 marzo, 9 mesi e spicci dopo, ha preso la valigia e ha salutato per sempre la Continassa. E guai a nominare la parola "traghettatore" al suo successore Igor Tudor. Finora ben due big hanno esonerato i loro allenatori in questa stagione: oltre alla Juve, anche il Milan ha deciso di dare una scossa in panchina a dicembre, a pochi giorni dalla Supercoppa poi vinta dal nuovo tecnico Sergio Conceiçao. Si tratta di una novità per il campionato italiano, abituato storicamente ad aprire cicli importanti con solide guide. Le eccezioni adesso sono Simone Inzaghi all’Inter, in sella da quattro anni, e Gian Piero Gasperini, condottiero dell’Atalanta dal 2016, anche se sembrerebbe ormai prossimo all’addio. La Serie A si rivela così un campionato in cui gli allenatori hanno vita breve rispetto ai trend europei e mondiali, con 392 giorni di permanenza media in panchina secondo uno studio del Cies. Solo un anno o poco più. Non se la passa meglio la Serie B, il campionato più instabile tra quelli considerati: qui il tempo concesso in media a un allenatore si ferma a 209 giorni, circa sette mesi.

Guardiola, Simeone e Schmidt in Europa

La vita di un moscerino paragonati ai 777 della Premier - in cui resistono imperi come quello di Pep Guardiola, arrivato a Manchester sponda City oltre 8 anni fa - o ai ben 834 della Liga, dove titaneggiano giganti come Carlo Ancelotti, tornato al Real Madrid nel 2021, e Diego Simeone, saldamente al comando del suo Atletico Madrid da quasi 14 anni. Sembra un’era geologica anche quella passata da Frank Schmidt sulla panchina dell’Heidenheim, portato dalla quinta divisione all’ottavo posto in Bundesliga nel corso di 17 anni di sogni e rincorse. Una favola sul valore del tempo.