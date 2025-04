Supercoppa italiana 2026: dove si giocherà e perché dipende dal Milan

Con la stagione in corso che si avvia verso la conclusione, inizia a prendere forma la Supercoppa Italiana 2026 . Confermata la formula della final four per il trofeo al quale si qualificheranno la prima e la seconda classificata in campionato e le due finaliste della Coppa Italia. Ed ecco che ci sono le prime due squadre sicure di partecipare alla Supercoppa Italiana 2026: il Bologna , in finale dopo aver battuto l'Empoli, e il Milan , uscita vincente dalla doppia sfida in semifinale nel derby contro l'Inter. Inoltre, i rossoneri avranno un ruolo chiave nella decisione della sede del torneo .

Supercoppa Italiana di nuovo in Arabia Saudita? Nella decisione c'entra il Milan

Le ultime tre edizioni si sono sempre giocate a Riyad, in Arabia Saudita. Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli nelle scorse settimane ha spiegato come le alternative al Medio Oriente come sede del torneo ci sono. Ma la situazione per la prossima edizione sembra che non possa cambiare, in attesa di una decisione definitiva da parte dell'Arabia Saudita. I fattori verso la riconferma sono due: in primis, Riyad da contratto deve ospitare almeno altre due edizioni della Supercoppa Italiana nei prossimi quattro anni. Poi entra in gioco il Milan, la squadra italiana più famosa all'estero, specialmente in Medio Oriente. La loro qualificazione potrebbe spingere l'Arabia Saudita a confermare la final four della Supercoppa ancora a casa loro. Una scelta definitiva è attesa entro fine aprile, ma non è escluso che possa slittare al mese successivo. Intanto si attendono anche le altre due squadre che si contenderanno il trofeo: guardando la classifica oggi, Inter e Napoli sono quasi certe della qualificazione (da capire i piazzamenti).