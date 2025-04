Dove vedere Napoli-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo la vittoria di misura a Monza, riparte la lotta scudetto del Napoli. Al Maradona arriva il Torino, ampiamente salvo e senza possibilità di rientrare nei piazzamenti europei, ma non per questo un avversario meno ostico. La squadra di Conte viene da sette risultati utili consecutivi e vuole confermare questo trend per tenere il passo dell'Inter.