Dove vedere Juve-Monza in tv? Dazn o Sky, orario

La Juventus vuole dimenticare in fretta la battuta d'arresto a Parma e riprendere il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League . Allo Stadium arriva il Monza di Nesta, a un passo dalla retrocessione aritmetica. Dopo il ko al Tardini, i bianoneri tornano a rincorrere il Bologna per arrivare nella miglior posizione possibile allo scontro diretto della prossima giornata.

Juve-Monza, l’orario

Juve-Monza, in programma oggi, domenica 27 aprile alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino

Dove vedere Juve-Monza in diretta tv

Juve-Monza sarà trasmessa in diretta tv in co-esclusiva su Sky Sport e DAZN. L'app DAZN è possibile attivarla su ogni comune smart tv nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box. Mentre sarà visibile anche su Sky Sport Calcio.

Dove vedere Juve-Monza in streaming

Lo streaming di Juve-Monza sarà in co-esclusiva su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Tudor e Nesta

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly; Cambiaso, K. Thuram, Locatelli, McKennie; Nizo Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Rouhi, Savona, Adzic, Douglas Costa, Weah, Mbangula, Conceicao.

Indisponibili: Milik, Bremer, Cabal, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic.

Squalificati: -.

Diffidati: Cambiaso, K.Thuram, Weah.

MONZA (4-3-2-1): Turati; Pedro Pereira, Cladirola, A. Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Dany Mota, Caprari. All. Nesta.

A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Lekovic, Palacios, Brorsson, Sensi, Urbanksi, Ciurria, Vignato, Martins, Forson, Petagna.

Indisponibili: D'Ambrosio, Gagliardini, Ganvoula, Izzo, Keita, Pessina, Zeroli.

Squalificati: -.

Diffidati: Caldirola, A. Carboni.