Tudor contro Nesta , per un match che per la Juve vale un posto sicuro in Europa e per il Monza cercare di evitare di assicurarsi proprio oggi certezza di lasciare la Serie A. All'Allianz Stadium di Torino si affrontano due squadre affamatissime di punti preziosi per la classifica di Serie A ,cortissima nella parte alta con i bianconeri sesti a 59 punti insieme a Lazio e Fiorentina, a solo un punto di distacco da Roma ( vincente a San Siro contro l'Inter grazie al gol di Soulé ) e Bologna a 60 punti. Dolorosa la situazione dei brianzoli ultimi e che vengono da una striscia negativa di 13 partite.

17:39

Locatelli:"Pressione particolare"

"Noi abbiamo una pressione particolare, quando indossi questa maglia è normale. Dobbiamo arrivare con entusiasmo e voglia di fare, dobbiamo compensare la mancanza di esperienza con la fame di vincere. Come cambia con Kolo Muani? Cercheremo di attaccare la profondità ma dobbiamo portare a casa la partita. Oggi è una di quelle partite da vincere sì o sì. Abbiamo analizzato la partita di Parma, ma oggi è un'altra partita e un'altra occasione. Pensiamo solo a vincere questa partita, senza fare calcoli. Castrovilli? Servirà stare uniti e sfruttare le ripartenze", così il centrocampista bianconero prima del match

17:25

Nesta: "Squadra demoralizzata, dobbiamo chiudere con dignità"

"Siamo stati ultimi per tanto tempo. La squadra è demoralizzata, ma dobbiamo chiudere con dignità il campionato. I tifosi non ci hanno detto niente. Oggi affrontiamo una squadra agguerrita. Io penso che la mia squadra farà una buona partita. Quest’anno ci è mancata quella cattiveria per vincere non contro il Napoli, ma contro il Venezia. Oggi dobbiamo pensare a fare al meglio le ultime cinque partite e poi vediamo. Qualcosa ha sofferto a Parma. La Juve è stata meno aggressiva rispetto alle altre volte. Poi magari alcune altezze le soffrono", le parole dell'allenatore del Monza

17:17

Tudor: "Lotta Champions? Equilibrata"

"Nessun calcolo, mancano 5 giornate: bisogna fare una partita seria ma ho visto i ragazzi motivati e vogliosi. Partiamo subito forte. Non dipende contro chi giochi ma il momento dell'altra squadra: in alcuni casi la difficoltà si azzera. Lotta Champions? Equilibrata, ci sono ancora tanti scontri diretti e punti in palio. Kolo Muani vuole fare bene, è un ragazzo forte, penso che oggi farà una bella gara", le parole di Tudor a Sky