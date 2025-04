Inter-Roma, il tocco magico e quello tragico

Il tocco magico di un professore al diciottesimo risultato utile consecutivo, uno che come la mette giù, gira, funziona. Il tocco pratico di Claudio Ranieri che sta reinventando il calcio: fa cose in apparenza senza senso, l’accezione è ovviamente positiva, rispetta alla lettera il lavoro della settimana, ciò che non vediamo. La sua Roma raccoglie punti in qualsiasi modo e con qualsiasi disegno tattico, con la pioggia e con il vento, anche con i due centravanti, uno dei quali riconvertito in trequarti tattico: Shomu ha giocato di sottrazione (su Calha), l’amico Dovbyk di non so cosa.