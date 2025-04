Dove vedere Lazio-Parma in tv? Dazn o Sky, orario

Lotta asserragliata in zona Champions League . Cinque squadre racchiuse in appena tre punti, dal quarto all'ottavo posto. Dopo le vittorie della domenica di Roma e Juventus, la Lazio è chiamata a una risposta. All'Olimpico, contro il Parma, un successo significherebbe aggancio ai bianconeri a quota 62. Dall'altra parte, gli emiliani di Chivu sono reduci dal successo proprio contro la squadra di Tudor, proseguendo la loro striscia di imbattibilità.

Lazio-Parma, l’orario

Lazio-Parma, in programma oggi, lunedì 28 aprile alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

