Calendario Serie A 2025/26, Simonelli ufficializza la data: ecco quando sarà svelato

La stagione in corso volge al termine, e nei piani amministrativi è già tempo di pensare alla prossima. Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha annunciato che il prossimo 6 giugno verrà presentato il calendario del campionato 2025/2026. Queste le sue parole nella conferenza stampa dopo l'assemblea di oggi in via Rosellini: "L'altra assemblea la faremo il 6 giugno, in occasione del festival della Serie A: in quell'occasione daremo il calendario , cercare di anticipare il più possibile è un obiettivo. Purtroppo siamo spesso costretti a comunicare le date in ritardo per via delle coppe, e capiamo sia un problema per i tifosi. Vorremmo darle con il più ampio anticipo possibile, compatibilmente con l'impegno delle coppe".

Simonelli su Atalanta-Lecce: "Presa la miglior decisione possibile"

Simonelli ha poi parlato delle critiche arrivate per aver fatto giocare Atalanta-Lecce dopo la morte del fisioterapista salentino Graziano Fiorita: "La moral suasion del ministro Abodi su Atalanta-Lecce? Non voglio parlarne, io devo rappresentare la Lega e abbiamo preso la migliore decisione possibile respingendo fortemente qualunque critica. Non c'è nessuna regola che ci imponeva il rinvio della partita, ma abbiamo dimostrato grande sensibilità verso il Lecce e riprogrammato la partita alla domenica. Era quello che si poteva fare. Noi siamo la Lega calcio e ci dobbiamo occupare di mandare avanti il campionato nel modo più regolare possibile. Abbiamo provato a venire incontro al Lecce, ma abbiamo dovuto anche tutelare la regolarità del campionato visto che la partita valeva sia per la Champions che per la salvezza".

Il presidente della Lega Serie A aggiunge: "Capiamo il lutto del Lecce e la delusione, ma mi permetto di ricordare che in tutti gli altri sport anche con eventi tragici spesso si è andati avanti. Noi abbiamo cercato il massimo della sensibilità capendo i problemi della famiglia, a cui oggi abbiamo rinnovato le condoglianze. Con la data del funerale ancora non pronosticabile, giocare martedì o mercoledì era un rischio e in più ci sarebbe stato poi Lecce-Napoli di sabato. Abbiamo avuto tante sollecitazioni, ma dal divano di casa è facile parlare".

Simonelli: "Avrei fatto giocare Inter-Roma di sabato. Sullo spareggio scudetto..."

Rimanendo sulla questione rinvii, Simonelli è intervenuto sullo spostamento di Inter-Roma per i funerali di Papa Francesco: "Nessuna minaccia legale, ma sicuramente ci sarebbe stato qualche club scontento se avessimo minato la regolarità del campionato. Per questo abbiamo cercato la data che andasse bene sia alla Roma che all'Inter. Siamo convinti che la Lega abbia fatto la scelta più corretta. Dopo la morte del Santo Padre, noi primi tra tutti abbiamo deciso di sospendere il campionato. Non mi sarei mai sognato di far giocare in concomitanza con i funerali del Papa, ma nel pomeriggio si poteva giocare visto che altri sport lo hanno fatto. Ma d'accordo con le società abbiamo giocato domenica, anche se io personalmente avrei fatto giocare l'Inter il sabato per dare lo stesso riposo del Barcellona".

Il presidente della Lega Serie A ha spiegato anche che u​​​​n eventuale spareggio per lo scudetto tra Napoli e Inter si giocherebbe comunque prima della finale di Champions League, anche se la dovesse giocare la squadra di Inzaghi. L'ultimo atto della UCL è in programma il 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera: considerando che l'ultima giornata di campionato è in programma il 24-25 maggio, l'unica data disponibile sarebbe tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio. Questo perché dal 1° giugno, in base al regolamento Fifa, tutti i calciatori dovranno rispondere alle eventuali convocazioni delle nazionali per le partite di qualificazione ai Mondiali.