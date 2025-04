Lazio-Parma diretta: segui la gara di Serie A di oggi

Lunedì sera di recupero di Serie A allo stadio Olimpico di Roma dove si affrontano Lazio e Parma, gara i nizialmente in programma per sabato alle 18 e poi spostata per i funerali di Papa Francesco. La squadra di Baroni è chiamata alla vittoria dopo i 3 punti guadagnati da Roma, Juventus, Fiorentina : tutte le rivali dirette in corsa per l'Europa, insieme al Bologna che ha pareggiato contro l'Udinese. Non sono ammessi passi falsi contro i ragazzi di Chivu, anche peché le statistiche danno i laziali per favoriti: hanno vinto nove delle ultime 10 partite contro i ducali in campionato, perdendo però quella più recente dello scorso 1° dicembre.

20:46

Il ricordo del Papa

Squadre in campo per il minuto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco

20:30

L'amministratore delegato del Parma

“Chivu? La scelta fatta a febbraio è apparsa rischiosa, ma andava nella direzione di costruire qualcosa che potesse dare continuità al progetto futuro. Ci augriamo che possiamo mettere in porto la salvezza per parlare del futuro. Ondrejka? È un giocatore che ha sempre dimostrato di dare vivacità al reparto offensivo, sapendosi calare nel match entrando nei minuti finali. Sarà un bel test oggi contro un avversario importante. l match point decisivo, no. È una partita importante e il fatto che fino a oggi stiamo facendo buoni risultati con le grandi è positivo. Abbiamo un obiettivo che anche se vicino è molto difficile da raggiungere.

"Pellegrino? La sua trattativa a gennaio l'ho vissuta solo negli ultimi giorni, ero appena arrivato. Sta stupendo tutti per la sua maturità. Siamo molto soddisfatti, speriamo solo di non caricarlo di aspettative eccessive. Abbiamo l'obiettivo della salvezza, importante da conquistare. È ancora difficile, non è vicino. Ci sono punti da fare e ci sarà tempo per pensare al mercato. Ce ne sono diversi di giocatori importanti della Lazio, ma siamo soddidfatti di chi abbiamo in rosa. Intanto rimaniamo in Serie A, poi vediamo. Leoni? Non mi hanno chiamato ancora, ma siamo di fronte a un giocatore che ha tanta maturità nonostante sia molto giovane", ha detto Federico Cherubini

20:24

Isaksen: "Baroni grande allenatore"

"Non so se sono un leader, non parlo molto ma mi piace prendermi le mie responsabiltià. Ho imparato tante cose quest'anno, la squadra è diversa così come il mister che crede in me. Sono molto contento. È un piacere giocare davanti a questi tifosi. Baroni? È una grande persona e un grande allenatore. È facile per noi giocatori perché stare con lui è molto semplice: devi dare tutto ogni partita, ed è contento. Questo è quello che provo a fare sempre", così l'attaccante danese a Dazn

20:22

Le parole di Sohm

“La cosa difficile è avere equilibrio, ma dobbiamo farlo. Questa contro la Lazio per noi è una partita importante per la salvezza. Devo aiutare di più i difensori da quando c’è Chivu, ma anche pressare tanto. Questo mi ha aiutato a crescere”, così il centrocampista del Parma

20:20

Baroni su Tavares

"Nuno Tavares? Sta recuperando, in questo momento sta facendo bene Pellegrini. Oggi si deve ripetere, così come tutti i suoi compagni. Ci vuole una partita di grande veemenza e aggressività. Nuno è importante, lo aspettiamo. Credo che presto possa tornare in squadra. Isaksen? È sempre stato un giocatore che sa coprire, in Nazionale fa anche l'esterno nei quattro. Deve determinare lì davanti e lo sta iniziando a fare. Gli ho chiesto di cercare con convinzione la giocata, anche sbagliando", ha aggiunto il tecnico dei biancocelesti

20:19

Le parole di Baroni

"Ci manca la vittoria in casa, ma la squadra deve stare dentro la prestazione e dare continuità a quello che ha fatto. Quello che ho chiesto è stare nella partita, prestazione massimale: solo così possiamo ottenere ciò che vogliamo e che merita il nostro pubblico. In questo momento i ragazzi devono solo pensare al campo. Oggi giochiamo contro una squadra attenta e determinata, noi dobbiamo stare pallone su pallone. I dettagli fanno parte della prestazione con grande voglia, fame e determinazione. È una partita difficile, ma sono sicuro che faremo una grande gara", ha detto l'allenatore della Lazio a Dazn prima del match

20:14

Lazio, quattro pareggi casalinghi di fila in casa

La Lazio arriva da quattro pareggi casalinghi di fila in campionato, i biancocelesti non pareggiano più gare interne di fila in Serie A dal periodo tra l’ottobre 1990 e il gennaio 1991 (sei in quel caso con Dino Zoff allenatore)

20:00

Parma e la cura Chivu

Dall'arrivo di Cristian Chivu, il Parma ha raccolto 11 punti in otto gare giocate (2V, 5N, 1P), incassando solo sei reti: la squadra Ducale nel periodo sarebbe 11ª in classifica, mentre la Lazio in questo arco temporale sarebbe nona con 13 punti conquistati.

19:51

Lazio-Parma, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

A disp: Provedel, Furlanetto, Gigot, Provstgaard, Hysaj, Vecino, Dele-Bashiru, Basic, Pedro, Ibrahimovic, Tchaouna, Noslin. All. Baroni.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Ondreijka, Sohm, Keita, Hainaut Valeri; Pellegrino, Bonny.

A disp: Corvi, Marcone, Lovik, Circati, Hainaut, Camara, Haj, Ondrejka, Almqvist, Djuric, Man, Cancellieri. All. Chivu

19:41

Gli arbitri di Lazio-Parma

Sarà Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata a dirigere Lazio-Parma. A coadiuvare il fischietto marchigiano ci saranno Bindoni e Tegoni in qualità di assistenti, Monaldi come IV Uomo e Ghersini e Meraviglia rispettivamente a VAR e AVAR

19:35

Lazio-Parma, il derby del cuore per Valeri: "Sarà una grande emozione"

Affrontare la Lazio per me sarà sempre un'emozione speciale". Emanuele Valeri, terzino sinistro del Parma, non nasconde il suo stato d'animo alla vigilia della sfida contro i biancocelesti di Marco Baroni, match in programma lunedì 28 aprile allo stadio Olimpico di Roma e valevole per la 34esima giornata di campionato. Il terzino gialloblù, nato a Roma e tifoso della Lazio sin dalla nascita...

19:25

Lazio-Parma, la probabile formazione di Baroni

Marusic torna terzino, tutte le scelte per questa sera:

19:15

Lazio-Parma, quanti doppi ex nella storia: li ricordate tutti?

