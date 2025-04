Lo scontro diretto per la salvezza è del Cagliari : 2 -0 contro il Verona per i rossoblù che espugnano il Bentegodi e conquistano tre punti importantissimi per avvicinarsi alla permanenza in Serie A . Alla squadra di Nicola bastano i gol di Pavoletti nel primo tempo e di Deiola nel finale per vincere la sfida e salire a quota 33 punti sorpassando proprio il Verona. Il Cagliari ora si ritrova a +8 dalla zona retrocessione.

Il Cagliari espugna il Bentegodi: +8 dalla zona retrocessione

Nel primo tempo è il Verona a tenere più il pallone, senza però impensierire seriamente Caprile. La prima occasione della partita per il Cagliari arriva con l'imbucata di Marin per Luvumbo che si ritrova a tu per tu con Montipò, ma il portiere respinge di piede. Il Cagliari passa in vantaggio al 30': Luvumbo mette un cross in mezzo, Ghilardi non riesce a spazzare il pallone su quale ci arriva Pavoletti e segna il gol dell'1-0. Provano a reagire i gialloblù nel secondo tempo con Serdar che serve di tacco Tchatchoua, mette il pallone in mezzo per Mosquera che però da ottima posizione si fa bloccare il tiro da Caprile. All'85' viene espulso Ghilardi con un rosso diretto per un brutto intervento ai danni di Gaetano. Deiola al 93' chiude i discorsi e segna la rete del 2-0 finale.