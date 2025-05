Dove vedere Torino-Venezia in tv? Dazn o Sky, orario

Allo stadio Olimpico "Grande Torino" la squadra di Paolo Vanoli ospita il Venezia di Eusebio Di Francesco in occasione dell'anticipo della 35esima giornata di Serie A. I granata per centrare il decimo posto in classifica, i lagunari per inseguire una salvezza che dista attualmente due punti. Lecce nel mirino degli arancioneroverdi.