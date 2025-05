Vlasic su rigore risponde a Kike Perez: il Venezia sfiora il colpaccio con il Toro

Venezia al riposo in vantaggio: gol di Kike Perez. Pari di Vlasic dagli undici metri

Al 5' gol annullato a Zerbin per la punta del piede di Gytkjaer in fuorigioco su tiro di Yeboah, finito sul palo. Vantaggio soltanto rimandato per gli uomini di Di Francesco, avanti al 36' grazie a una percussione palla al piede di Kike Perez, conclusa con un tiro di destro sul primo palo. Nella ripresa grande paura per Paolo Vanoli: al 75', dopo l'on field review, Sozza assegna un calcio di rigore ai granata per un tocco di mano di Idzes su un cross di Elmas, trasformato da Vlasic per l'1-1 finale. L'allenatore corre verso Maripan per dirgli qualcosa ma cade di colpo a terra, colto da un lieve malore. Tempestivi i soccorsi dello staff medico del Toro, aiutato da quello del Venezia. Vanoli si rialza immediatamente rassicurando tutti rispetto al fatto di stare bene. Pochi istanti, grande apprensione. E poco prima Kike Perez, autore del gol del momentaneo vantaggio del Venezia, era uscito per un violento e fortuito colpo al volto subito da Ilic: gioco interrotto per cinque minuti.

Il Venezia resta in zona retrocessione, il Toro torna a muovere la classifica

Il Venezia non riesce a portarsi fuori dalla zona retrocessione, ma torna a muovere la classifica dopo la sconfitta casalinga con il Milan. Un punto che permette di riprendere la marcia in classifica anche per il Torino, a margine del ko per 2-0 al Maradona contro il Napoli.