Gytkjaer come Mkhitaryan: fuorigioco millimetrico, annullato un gol a Zerbin in Toro-Venezia

Gytkjaer come Mkhitaryan : fuorigioco millimetrico, annullato un gol a Zerbin in Torino-Venezia . Dopo il gol del possibile 4-3 non convalidato all'armeno in Barcellona-Inter , all'episodio fotocopia nel corso nell'anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A .

Gytkjae, punta dello scarpino in fuorigioco:

Al 5' del match tra granata e arancioneroverdi, l'azione che è destinata a far ulteriormente discutere dopo quanto accaduto nell'andata della semifinale di Champions League. Tutto è nato da una gran giocata di Yeboah, che si è liberato, ha tirato e ha centrato il palo. Gytkjaer si è avventato sulla ribattuta e in scivolata è riuscito a mettere in mezzo per Zerbin, che a porta vuota ha accompagnato il pallone in fondo alla rete. L'arbitro Sozza ha indicato il centrocampo, poi è stato richiamato dalla sala Var: fuorigioco della ormai classica punta dello scarpino. Esultanza e vantaggio sfumati.