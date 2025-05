Napoli e Inter, chi vince lo scudetto se finiscono a pari punti? Cosa dice il regolamento

ROMA - Un campionato straordinariamente emozionante: tre giornate, nove punti in palio e due squadre ancora in corsa. La volata per lo Scudetto è alle battute finali e i risultati di oggi danno già un'indicazione e una prima certezza. Il Napoli non si ferma, vince a Lecce con una perfetta punizione di Raspadori e mette altra pressione sull'Inter, che risponde battendo il Verona ma resta a -3. Due vittorie che mantegono viva la sfida: lo Scudetto verrà assegnato nella penultima o nell'ultima giornata. Anche nel caso gli azzurri volassero a +6 la settimana prossima, infatti, non ci sarebbe l'aritmentica: in caso di arrivo in parità, si giocherebbe lo spareggio.

Scudetto, c’è lo spareggio

Qualora Inter e Napoli finissero il campionato appaiate in testa alla classifica, infatti, il regolamento prevede uno spareggio da giocare in casa di una delle due squadre. Il criterio per definire chi, tra le due squadre, deve ospitare la finale scudetto riguarda gli scontri diretti a favore, ma entrambe le sfide sono terminate in parità con il punteggio di 1-1. Quindi andrebbero considerati altri fattori tra cui la differenza reti negli scontri diretti (in parità), la differenza reti nell'intero campionato (al momento è in vantaggio l’Inter), gol fatti nell'intero campionato (al momento è in vantaggio l’Inter) e, in ultimo, il sorteggio. Qualora le autorità preposte dovessero obiettare per motivi di ordine pubblico, lo spareggio si disputerebbe sul campo neutro di Roma.

Spareggio, il precedente

L’unico spareggio per assegnare lo scudetto si disputò nel 1964, quando il Bologna allenato da Fulvio Bernardini vinse all’Olimpico di Roma per due a zero contro l’Inter di Helenio Herrera.