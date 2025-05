Dove vedere Lecce-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Allo stadio "Via del Mare" il Napoli capolista sfida il Lecce di Marco Giampaolo, in una partita che può valere tantissimo per la corsa scudetto e in chiave salvezza. La squadra di Antonio Conte è ora artefice del proprio destino, con tre lunghezze di vantaggio sull'Inter di Simone Inzaghi a quattro gare dalla fine del campionato. I salentini, dopo aver vissuto giorni difficili per la tragica scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita, vogliono dare continuità al pareggio di Bergamo e regalare una gioia al popolo giallorosso.