Dove vedere Inter-Verona in tv? Dazn o Sky, orario

A pochi giorni dal pirotecnico 3-3 di Barcellona, l'Inter di Simone Inzaghi si rituffa in campionato per riprendere la corsa e dimenticare le pesanti sconfitte incassate con Bologna e Roma. Di fronte, l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, alla ricerca di punti utili per archiviare il discorso salvezza, con la zona retrocessione attualmente a sei lunghezze di distanza. I nerazzurri, orfani di Calhanoglu e Lautaro Martinez, devono vincere per restare in scia al Napoli di Antonio Conte, tornato in testa alla classifica dopo lo scorso weekend.