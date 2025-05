Il Cagliari perde tra i fischi: l'Udinese torna a vincere con Kristensen

L' Udinese torna alla vittoria dopo sette giornate, il Cagliari non riesce a confermarsi dopo il blitz a Verona : 2-1 per i friulani all'Unipol Domus . Successo dei bianconeri nella gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A . I sardi non riescono a piazzare lo strappo decisivo per la salvezza ed escono tra i fischi.

Botta e risposta Zarraga-Zortea: Cagliari-Udinese 1-1 all'intervallo

Avvio di gara su ritmi blandi. Al 14' il primo sussulto del pomeriggio con Davis, tra i più in forma in casa Udinese, che tenta la conclusione con il mancino: palla alta sulla traversa. La sfida si infiamma tra intorno alla mezz'ora di gioco. Al 28' Cagliari in vantaggio con il primo gol stagionale in Serie A di Zarraga: Rui Modesto approfitta di uno svarione di Luperto e con un cross permette al centrocampista spagnolo di anticipare Zortea e battere Caprile. Al 35' il pareggio del Cagliari proprio con Zortea: sesto gol stagionale in campionato su imbucata di Makoumbou, superato Solet e nessuno scampo per Okoye.

Kristensen, prima gioia in Serie A: l'Udinese passa all'Unipol Domus

Nella ripresa a un passo dalla doppietta Zarraga che, al 61', fa la barba al palo dopo essersi girato rapidamente. Al 67' il gol che decide la partita porta la firma di Kristensen: primo gol in Serie A per il difensore danese, con un colpo di petto su calcio d'angolo battuto da Kamara. Poi via alla girandola delle sostituzioni. Nel finale colpo di tacco illuminante di Gaetano, palla filtrante di Deiola per Piccoli: palla di poco alta sulla traversa. L'ultima emozione del match vinto dagli uomini di Runjaic. Ko i rossoblù di Nicola.