Conte e il bellissimo gesto per Fiorita prima di Lecce-Napoli

I giocatori di Lecce e Napoli in cerchio nel ricordo di Graziano Fiorita

I dirigenti e i giocatori del club giallorosso e di quello azzurro si sono stretti in un abbraccio commosso, formando un cerchio davanti alle panchine. Lì era adagiata, sull'erba, una maglia commemorativa. A onorarla ci ha pensato Antonio Conte, che ha deposto un mazzo di fiori e si è inginocchiato. Applausi da tutti i settori dello stadio Via del Mare. Striscioni da parte dei tifosi del Lecce e anche dalla Curva A e dalla Curva B del Napoli, che hanno a loro volta donare dei mazzi di fiori per rendere omaggio alla memoria di Graziano Fiorita. Immagini che valgono più delle parole. Il calcio che passa in secondo piano di fronte al ricordo di un uomo e di un professionista stimato da tutti e che non sarà mai dimenticato.