Dove vedere Empoli-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

La Lazio di Marco Baroni fa visita all'Empoli di Roberto D'Aversa in occasione della 35a giornata di Serie A. I biancocelesti, attualmente appaiati alla Roma di Ranieri, sono reduci dal pirotecnico pareggio con il Parma e hanno necessariamente bisogno di un successo per presentarsi nel migliore dei modi alle delicatissime sfide con Juventus e Inter. I toscani, dal canto loro, sono alla disperata ricerca di un risultato positivo, per continuare ad inseguire l'obiettivo salvezza, distante appena due lunghezze.