Dove vedere Bologna-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Scontro diretto per la Champions al "Dall'Ara", teatro del confronto tra il Bologna di Vincenzo Italiano e la Juventus di Igor Tudor. Le due squadre, divise da appena un punto in classifica , si giocano tantissimo in chiave quarto posto. Emiliani reduci dal pareggio a reti bianche di Udine, mentre i bianconeri sono riusciti a liquidare la pratica Monza nell'ultimo weekend, mettendo alle spalle la pesante sconfitta di Parma.

Bologna-Juve, l'orario

Bologna-Juve si disputerà oggi, domenica 4 maggio, alle ore 20:45 allo stadio "Renato Dall'Ara".

Dove vedere Bologna-Juve in diretta tv

Bologna-Juve sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi come PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Bologna-Juve in streaming

Bologna-Juve sarà visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, attraverso smartphone e tablet, mentre l'accesso alla piattaforma è riservato a coloro che sottoscriveranno un regolare abbonamento. Potrete seguire la partita del "Dall'Ara" in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.