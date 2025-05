Dove vedere Monza-Atalanta in tv? Dazn, Sky, orario

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini farà visita al Monza di Nesta nella sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. I nerazzurri vogliono tornare al successo dopo il pareggio con il Lecce per rischiare di non essere avvicinata dalle formazioni inseguitrici in zona Champions. La squadra brianzola, invece, cercherà di evitare l'aritmetica retrocessione in Serie B.