L'Atalanta blinda il terzo posto, il Monza scende in Serie B

Missione compiuta per l' Atalanta , che rispetta i pronostici, passando per 4-0 allo U-Power Stadium e consolidando quel terzo posto che, al di là dei rimpianti di inizio primvera, la consolida nell'Olimpo della Serie A. Rovescio della medaglia del match della domenica pomeriggio della 35ª giornata , i volti tristi in casa Monza , con l'aritmetica a sancire inesorabilmente una retrocessione ormai annunciata.

De Ketelaere, uno-due da ko

Il Monza di Nesta impatta il match come se ci credesse ancora e sin dalle prime battute tiene l'Atalanta sul chi vive, paradossalmente la tattica sbagliata, perché la squadra di Gasperini non ha neanche il tempo di essere presuntuosa. E chiamata a reagire passa praticamente al secondo affondo, con De Ketelaere, che torna a ondeggiare al limite dell'area, prima di liberare il sinistro vincente. Sono passati appena dodici minuti e in quelli immediatamente successivi si capisce che la resistenza dei brianzoli si è già sgretolata. Così, il tempo di un paio di occasioni fallite da Retegui e Lookman, del cambio per infortunio di Caldirola e della chance per Birindelli, arriva al 23' il gol del raddoppio, ancora con De Ketelaere, che questa volta sfrutta il pasticcio tra Castrovilli e Pereira per firmare il suo settimo centro in campionato.

Lookman la chiude in avvio di ripresa, Brescianini cala il poker

In fiducia dopo un finale di primo tempo in crescendo, con Caprari e Akpa Akpro ad insidiare Carnesecchi, il Monza torna in campo animato dalle migliori intenzioni, che però restano tali. Al 47' infatti è già 3-0 per l'Atalanta, che stavolta colpisce con Lookman, lesto a sfruttare una spizzata di Retegui. È il gol che chiude virtualmente il match con 45 minuti di anticipo, che certifica il terzo posto orobico e che sancisce la retrocessione in Serie B brianzola. Resa ancor più amara dal quarto gol della Dea, messo a segno nel finale da Brescianini, per un risultato rotondo e forse ancora una volta troppo severo per la squadra di Nesta.

