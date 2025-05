Dove vedere Genoa-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Genoa-Milan chiude il quadro delle gare valide per la trentacinquesima giornata di Serie A . I rossoneri vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva in trasferta dopo essersi imposti 2-0 a Venezia , i rossoblù del ritorno al successo che manca da tre partite: sono reduci dal pari a reti inviolate a Verona e dalle sconfitte in casa contro Lazio (0-2) e fuori casa contro il Como (1-0).

Genoa-Milan, l'orario

Genoa-Milan è in programma oggi, lunedì 5 maggio, alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Dove vedere Genoa-Milan in diretta tv

Genoa-Milan sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi come PlayStation, XBox e TIMVISION Box. Il match sarà visibile anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky) per i clienti Sky che hanno attivato o intendono attivare l'opzione canali DAZN all'interno del proprio abbonamento.

Dove vedere Genoa-Milan in streaming

Genoa-Milan sarà visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, attraverso smartphone e tablet. L'accesso alla piattaforma è riservato a coloro che hanno sottoscritto o sottoscriveranno un abbonamento. Potrete seguire la partita del Ferraris anche in diretta testuale su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.