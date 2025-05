Quarto posto, con Roma e Juve a pari punti c'è un'ipotesi clamorosa: chi va in Champions

E se Juve e Roma chiudessere quarte, con una situazone di perfetta parità in tutto alla fine del campionato? Chi andrebbe in Champions League ? Domande che non pochi tifosi si pongono dopo la trentacinquesima giornata di Serie A , che ha creato una situazione di grandissimo equilibrio: Juve , Roma e Lazio sono appiate a quota 63 punti, 5 in meno dell' Atalanta , terza, e uno in più del Bologna , settimo. A soli tre turni dalla fine del campionato, calcolatrici e regolamento alla mano.

Roma e Juve, ipotesi sorteggio in caso di perfetta parità a fine campionato

Proprio il regolamento non esclude che a dirimere la questione sia un sorteggio. In tal caso sarebbe affidato tutto al caso. Gli scontri diretti tra Roma e Juve sono in perfetta parità (0-0 all'andata, 1-1 al ritorno), la differenza reti generale vede la Juve avanti di due gol (20-18) così come il numero di gol fatti (52-50). Un gap tutt'altro che incolmabile, che potrebbe tradursi in clamorosa condizione di numeri fotocopia al termine dei prossimi 270 minuti più recupero di campionato. Uno scenario estremo ma non impossibile. Nel prossimo turno sono in programma Lazio-Juve (sabato 10 maggio, ore 18) e Atalanta-Roma (lunedì 12 maggio, ore 20:45). Sarà l'occasione per piazzare lo strappo decisivo o la matassa diventerà ancor più ingarbugliata? Parola al campo.