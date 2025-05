Dove vedere Milan-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario  

Riprende la Serie A. La terz'ultima giornata si apre a San Siro, con il Milan di Conceiçao che ospita il Bologna di Italiano. L'anticipo di quella che sarà la finale di Coppa Italia. I rossoneri vogliono ottenere il terzo risultato utile consecutivo in campionato. Il Bologna, invece, dopo due pari è scivolato al settimo posto in classifica, ma rimane totalmente coinvoto nella lotta per la Champions League (solo un punto di distanza rispetto alla Juventus quarta).

Milan-Bologna, l'orario

Dove vedere Milan-Bologna in diretta tv

Dove vedere Milan-Bologna in streaming

è in programma oggi, venerdì 9 maggio, alle ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.Milan-Bologna sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.Milan-Bologna sarà visibile live in streaming su DAZN , Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di San Siro in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.