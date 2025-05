Dove vedere Lazio-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

In palio punti importanti per la corsa Champions allo stadio Olimpico di Roma, dove la Lazio di Marco Baroni ospita la Juve di Igor Tudor in occasione della sfida valida per la 36esima giornata del campionato di Serie A. In attesa di Atalanta-Roma, una vittoria potrebbe pesare tantissimo in chiave quarto posto. I bianconeri ritrovano Dusan Vlahovic, ma sono costretti a rinunciare ancora a Teun Koopmeiners. Sponda biancoceleste, Nuno Tavares non sarà rischiato.