Anjorin regala i tre punti all'Empoli nello scontro diretto con il Parma

Parma in inferiorità numerica per un tempo e mezzo a Empoli

La squadra di Chivu risponde con una super occasione di testa di Pellegrino. L'attaccante argentino non centra la porta per centimetri sul cross di Hainaut. Il Parma, però, rimane in dieci uomini per la doppia ammonizione ricevuta da Valenti in meno di dieci minuti. Un'ingenuità che costringe gli ospiti a non esprimersi al meglio per tutta la ripresa nonostante un possesso palla maggiore.

Anjorin si inventa un gol incredibile per la vittoria al Castellani

Eppure, nonostante il raddoppio sfiorato dall'Empoli con due tiri insidiosi di Henderson e Fazzini, Del Prato e compagni trovano il pari con un colpo di testa di Djuric, entrato dalla panchina, al 73'. Tutto sembra far presagire alla "X" finale, ma all'86' Anjorin si inventa un super gol con un destro imprendibile per Suzuki che finisce sotto il sette per il 2-1 definitivo. L'Empoli, che non vinceva in campionato da cinque mesi, esce così dalla zona retrocessione con 28 punti, superando momentaneamente il Lecce, atteso dallo scontro diretto con il Verona. Il Parma, invece, resta a 32 punti, a cinque lunghezze dai salentini