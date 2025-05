Dove vedere Atalanta-Roma  in tv? Dazn o sky, orario

​In palio punti importanti per la corsa Champions. Il pareggio dell'Olimpico tra Lazio e Juventus, oltre alla sconfitta del Bologna contro il MIlan, hanno reso la partita del Gewiss Stadium contro l'Atalanta un'occasione d'oro per la Roma. Con un successo la squadra di Ranieri balzerebbe al quarto posto in solitaria. La squadra di Gasperini vuole ottenere la certezza aritmetica della qualificazione in Champions.