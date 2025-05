Il Monza torna a vincere dopo quattro mesi: decisivo Keita, Udinese ko

A quattro mesi di distanza dall'ultima volta, il Monza torna a vincere in Serie A: 2-1 in casa dei friulani. Caprari sblocca la partita all'inizio della ripresa, Lucca riporta la partita in parità con un gran gol, ma al 90' Keita Baldé segna la rete decisiva. L'ultima vittoria della squadra di Nesta risaliva allo scorso gennaio contro la Fiorentina e in trasferta non vinceva da ben sette mesi. Interrotta la strisca di risultati utili consecutivi di Runjaic.