Dove vedere Atalanta-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

La Roma di Claudio Ranieri fa visita all'Atalanta di Gian Piero Gasperini in occasione della partita che chiude la 36esima giornata del campionato di Serie A. In palio la prossima Champions al "Gewiss Stadium" di Bergamo, con la Dea che può archiviare il discorso qualificazione in caso di vittoria. I giallorossi, invece, hanno la possibilità di sfruttare la grande occasione concessa da Lazio e Juve, reduci dall'1-1 nello scontro diretto dell'Olimpico. Con un successo, Dovbyk e compagni balzerebbero al quarto posto a quota 66.