Dove vedere Venezia-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

La Fiorentina di Raffaele Palladino sfida in trasferta il Venezia di Eusebio Di Francesco nella trentaseiesima giornata di Serie A. La Viola va a caccia del ritorno al successo dopo la sconfitta all'Olimpico contro la Roma per tenere accesa la fiammella della speranza di un posto in Europa nella prossima stagione, gli arancioneroverdi, dopo il pareggio in casa del Torino, di una vittoria per balzare in zona salvezza operando il sorpasso su Empoli e Lecce.