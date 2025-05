Momento di tensione dopo il gol di Sulemana. Durante l’esultanza un tifoso dell’Atalanta è entrato in campo ed è corso verso Svilar per sbeffeggiarlo per il gol preso. Svilar non ha avuto alcuna reazione fin quando il tifoso si è messo faccia a faccia con il portiere, a quel punto il serbo gli ha dato una leggera spinta per allontanarlo. A “difendere” il portiere anche un giocatore dell’Atalanta che ha bloccato il tifoso aspettando l’arrivo degli steward che lo hanno portato via.