Napoli e Inter, tutte le ipotesi per lo spareggio: città, dove si giocherebbe e la data. Ma è già polemica

Tutti lo pensano, nessuno lo dice ufficialmente: la Lega, i due club, le forze dell'ordine e i tifosi sperano che il campionato si chiuda o domenica prossima o tra 10 giorni. L'ipotesi spareggio mette ansia sotto tutti i punti di vista: lato sportivo, lato ordine pubblico, lato organizzativo. Forse solo le tv sarebbero contente, con una sfida così appassionante in gara secca. Il caos principale riguarda due aspetti: la data e la città. Se l'Inter non fosse in finale di Champions, non avendo il Napoli impegni, si sarebbe giocato o sabato 31 maggio o domenica primo giugno. Ma Inzaghi e i suoi, a Monaco, hanno un appuntamento con la storia proprio pr il 31 maggio. Per cui, col campionato che termina la settimana precedente, inserire un'altra partita così importante, con tutto il carico di stress che comporta, sarebbe veramente complicato. Cosa succederà, allora? Per prima cosa va detto che non è così semplice arrivare allo spareggio: vorrebbe dire che, ad esempio, il Napoli dovrebbe fare due pareggi e l'Inter una vittoria e una sconfitta; oppure il Napoli dovrebbe perdere entrambe le partite e i nerazzurri perderne una e pareggiarne un'altra. Oppure, ancora: l'Inter dovrebbe pareggiarne una e vincerne un'altra e il Napoli perderne una e vincerne un'altra. Insomma, complicato sì, impossibile no.