Scudetto, Champions, Europa League e salvezza: le ipotesi e le combinazioni possibili in serie A

Restano 180 minuti da giocare in Serie A. Tanti i verdetti da decretare per ogni obiettivo . Al momento, sono solo due le certezze: il podio composto da Napoli , Inter e Atalanta e la retrocessione del Monza. Per il resto, tutto è ancora aperto. La squadra di Conte e quella di Inzaghi si giocano lo Scudetto, con un solo punto a separare le due formazioni. Juventus, Lazio, Roma e Bologna competeranno per l'ultimo slot per la Champions League. Bagarre anche per quanto riguarda l'Europa League. Sei squadre ancora coinvolte nella lotta salvezza.

Napoli e Inter separate da un punto. Conte campione a Parma se...

Il pareggio interno del Napoli con il Genoa ha ridotto a un punto soltanto la distanza tra la squadra di Conte e l'Inter. Gli azzurri potrebbero celebrare la vittoria del quarto Scudetto domenica, quando saranno impegnati nella trasferta di Parma, nel caso in cui dovessero vincere e l'Inter perdere a San Siro contro la Lazio.

Il punto sulla corsa Champions

Ancora un posto disponibile per la Champions League. Attualmente, la classifica recita: Juventus quarta a 64 punti, gli stessi della Lazio quinta, Roma sesta a 63 punti, Bologna a 62. Nel prossimo turno di campionato la squadra di Tudor potrebbe festeggiare la qualificazione in caso di vittoria contro l'Udinese e conseguente non vittoria del Bologna a Firenze e della Roma in casa contro il Milan, oltre alla sconfitta della Lazio.

La corsa per l'Europa League dopo la vittoria del Bologna

La vittoria del Bologna in Coppa Italia ha garantito ai rossoblù un posto nella prossima Europa League. Un risultato che stravolge anche la corsa per le coppe europee: se il Bologna dovesse terminare quarta, la quinta e la sesta andrebbero in Europa League. Con il Bologna quinto, soltanto la sesta andrebbe in Europa League (o la quinta, con la squadra di Italiano sesta). Se il Bologna dovesse terminare settimo, la sesta si qualificherebbe per la Conference League.

Sei squadre: due retrocederanno

Dal Cagliari e il Verona a 33 punti al Lecce e l'Empoli a 28. Sono sei le squadre impegnate nella lotta per scongiurare la retrocessione. Due di queste giocheranno la Serie B. Le squadre di Nicola e Zanetti sarebbero certe della salvezza in caso di vittoria nel prossimo turno. Anche un pareggio potrebbe bastare, in caso di mancata vittoria di Empoli e Lecce. Lecce ed Empoli sarebbero retrocesse in caso di sconfitta e conseguente vittoria del Venezia contro il Cagliari.