Dove vedere Genoa-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Genoa e Atalanta aprono la trentasettesima e penultima giornata di Serie A . Entrambe le squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato: i liguri sono salvi ormai da diverse giornate, mentre le squadra di Gian Piero Gasperini ha conquistato l'accesso aritmetico alla Champions League nell'ultimo turno dopo la vittoria sulla Roma.

Genoa-Atalanta, l'orario

Genoa-Atalanta verrà disputata oggi, sabato 17 maggio, alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Dove vedere Genoa-Atalanta in diretta tv

Genoa-Atalanta sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box. Il match sarà visibile anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky) per i clienti Sky che hanno attivato o intendono attivare l'opzione canali DAZN all'interno del proprio abbonamento.

Dove vedere Genoa-Atalanta in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Genoa-Atalanta anche in diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.