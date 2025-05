Juve, Roma e Lazio: chi va in Champions in caso di arrivo a pari punti. Classifica avulsa e tutti i criteri

A una giornata dalla fine del campionato, la lotta per la qualificazione in Champions League è all'atto conclusivo. Juve-Udinese , finita 2-0 , e Roma-Milan 3-1 e Inter-Lazio 2-2 hanno reso la corsa alla massima competizione europea per club una battaglia all'ultimo respiro.

Come cambia la corsa Champions dopo Juve-Udinese, Roma-Milan e Inter-Lazio

Al quarto posto c'è la Juventus con 67 punti, a +1 dal quinto posto con la qualificazione aritmetica alla prossima Champions sempre più vicina. La squadra di Tudor ha un punto di vantaggio sulla Roma, a quota 66, e due sulla Lazio (65 punti). A fine campionato, in caso di arrivo a pari punti di tre o più squadre, sarà determinante la classifica avulsa. Quest'ultima verrà stilata seguendo questi criteri, in ordine di importanza: punti, scontri diretti, differenza reti nell’avulsa, differenza reti generale, reti totali segnate, sorteggio. Nel prossimo turno sono in programma Venezia-Juventus, Torino-Roma e Lazio-Lecce.

Classifica avulsa, Juve avanti per differenza reti

Sul fronte degli scontri diretti, la situazione attualmente è la seguente: Juventus e Roma in vantaggio sulla Lazio. In parità Juventus e Roma. In caso dunque di arrivo in parità tra Juventus e Roma, si dovrà considerare la differenza reti e i gol fatti. Una situazione che premia attualmente i bianconeri, a +22, rispetto al +19 dei giallorossi. La Juve ha, a oggi, segnato 55 gol, uno in più della Juve (54). Nel caso di parità nella differenza reti e nel computo delle reti segnate si procederà al sorteggio tramite lancio della monetina.