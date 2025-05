Napoli favorito: la previsione dell'IA

- La Serie A 2024/25 si avvia verso un epilogo mozzafiato: Napoli e Inter si contendono il titolo all'ultima giornata, con gli azzurri avanti di un solo punto.: Napoli-Cagliari e Como-Inter.

Secondo le simulazioni, il Napoli dovrebbe imporsi 2-0 sul Cagliari, raggiungendo quota 82 punti e conquistando il quarto Scudetto della sua storia. La squadra di Antonio Conte, nonostante l'assenza in panchina per squalifica, potrà contare sul sostegno di un Maradona gremito e su un avversario già salvo. L'IA sottolinea la solidità difensiva degli azzurri e la motivazione di chiudere la stagione con un trionfo davanti ai propri tifosi. La Serie A 2024/25 si deciderà negli ultimi 90 minuti, con la possibilità di un'appendice emozionante. L'intelligenza artificiale ha fatto la sua previsione, ma il campo, come sempre, avrà l'ultima parola.