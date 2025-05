Napoli o Inter per lo Scudetto Serie A: le news ultima ora live

14:05

Napoli favorito per l'intelligenza artificiale

L'Intelligenza artificiale ha calcolato l'esito dei novanta minuti. Il Napoli dovrebbe imporsi, secondo i calcoli, per 2-0 sul Cagliari, salendo a quota 82 punti e conquistando il quarto Scudetto della propria storia. LEGGI QUI L'ESITO

13:50

Napoli si tinge di azzurro

Grande folla in città a Napoli in vista della sfida di questa sera contro il Cagliari, che può scrivere una pagina di storia del club. La città è tinta di azzurro, tra striscioni e maglie di Maradona.



13:36

Napoli, scaramanzia anche per la festa

Il Napoli potrebbe festeggiare nella giornata di oggi il quarto Scudetto della propria storia. La Lega ha già organizzato la premiazione al Maradona in caso di vittoria, mentre la società la festa. Anche in questo caso, però, vige la scaramanzia. Tutto organizzato, ma di festa non se ne parla fino al triplice fischio.

13:28

Turnover per l'Inter

Simone Inzaghi, in occasione della partita dell'Inter contro il Como, potrebbe effettuare un ampio turnover. I nerazzurri si stanno preparando alla finale di Champions League, in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera contro il Psg.



13:17

Napoli, la probabile formazione

Antonio Conte per la sfida Scudetto contro il Cagliari dovrebbe riproporre in attacco la coppia formata da Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori. Gilmour in mezzo al campo.



13:06

Una notte insonne per il Cagliari

Il Cagliari, avversario del Napoli al Maradona, ha vissuto una notte della vigilia della partita un po' particolare. Un corteo di circa 400 motorini ha sfilato sotto l'hotel che ha ospitato la squadra di Davide Nicola, tra cori e fuochi d'artificio. LEGGI QUI

12:54

A Napoli spunta uno striscione dedicato a Orsolini

Tra le vie della città anche uno striscione dedicato ad Orsolini, autore del gol vittoria contro l'Inter che ha permesso al Napoli di sorpassare i nerazzurri in classifica: "Santo Orsolini".

12:40

Napoli e Inter, Scudetto assegnato all'ultima giornata: i precedenti dicono che...

In ben 27 occasioni il titolo si è deciso all'ultimo respiro: ecco come è andata

12:28

Napoli prega e spera: come la città vive l’attesa

(Dall’inviata a Napoli Chiara Zucchelli) - Napoli trattiene il respiro. Non c’è aria di festa, non si ride e non si balla. A Napoli si prega e si spera, a poche ore dalla sfida scudetto contro il Cagliari. Troppo fresco il ricordo delle montagne russe di domenica scorsa, troppo grande la preoccupazione (guai a dire paura, vero Conte?) che qualcosa possa andare storto. E allora a Napoli regna il silenzio: le bandiere ci sono, le maglie anche, i turisti fanno foto e video ma i napoletani no. Tengono un profilo basso in attesa di una notte che tutti sognano indimenticabile.

12:14

Inter, il messaggio social di Amadeus

Amadeus sui social: "Questa sera si decide lo Scudetto, ma io sono felice e orgoglioso comunque vada a finire. L'Inter ha disputato una stagione bellissima, giocandosi lo Scudetto fino all'ultima giornata e arrivando in fondo alla Champions League. A prescindere dal finale di questa stagione, io sono felice e orgoglioso della mia squadra. Quindi complimenti a Inzaghi, ai giocatori, alla società e sempre forza Inter".

12:00

A Napoli regna la scaramanzia

In città l'atmosfera è tranquilla in vista di Napoli-Cagliari: per non c'è aria di festa, ma regna la scaramanzia per la partita decisiva.

11:50

La notte dello Scudetto

Alle 20:45 scenderanno in campo Napoli e Inter, rispettivamente contro Cagliari e Como, per giocarsi lo Scudetto "a distanza".

