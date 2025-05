Marotta e Manna si stuzzicano a distanza: il botta e risposta in diretta prima della sfida scudetto tra Napoli e Inter

Marotta stuzzica, Manna: "Non partivamo da favoriti ma oggi..."

Purtroppo quando Diletta Leotta voleva far risponde Manna, il presidente dell'Inter se ne era già andato. Dunque il ds ha continuato a parlare della serata storica: "Basta guardare l'atmosfera di oggi per capire cosa si può provare in questi giorni. Siamo tutti parte di un ingranaggio che finora ha lavorato bene, ci manca un pezzetto. Non partivamo da favoriti ma oggi siamo avanti e siamo orgogliosi. L'ambiente è incredibile, dobbiamo renderli orgogliosi. La squadra ha sudato per tutto l'anno. Quando si inizia un percorso si cerca sempre di essere sereni e lucidi. Penso che abbiamo operato bene in estate, a gennaio siamo stati sfortunati e forse anche può impreparati. Ma la squadra ha risposto alla grande". E poi un indizio per quanto riguarda il possibile arrivo di De Bruyne: "Ci piace ma non parliamo di mercato oggi. Un giocatore forte ma non siamo i soli. Abbiamo una partita fondamentale. La notte è stata intensa, ho usato qualcosa per dormire. Dobbiamo goderci la serata e al tempo stesso fare una partita vera perché oggi non è facile. Pensano tutti che sia scontato ma non è affatto così".