L'Inter si complimenta, la bella risposta del Napoli: "In bocca al lupo per la Champions"

Sportività tra Inter e Napoli: i messaggi dopo lo scudetto

Poco dopo la fine delle due partite di Como e Napoli, l'Inter ha pubblicato sul profilo ufficiale di X (vecchio Twitter) un messaggio di congratulazioni verso gli azzurri per la vittoria del titolo nazionale: "Complimenti al Napoli per la conquista dello Scudetto". Evidentemente alle prese con i festeggiamenti per lo storico quarto scudetto vinto dalla squadra di Conte, la risposta del Napoli è arrivata il giorno seuente: "I grandi successi si misurano anche dal valore degli avversari. È stata una corsa avvincente. Un grande in bocca al lupo per la prossima settimana". Il riferimento è ovviamente alla finale di Champions League dell'Inter contro il Paris Saint-Germain, in programma sabato 31 maggio all'Allianz Arena.