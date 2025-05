Serie A 2025/26, quando si farà il calendario e tutte le date

Qualche novità in vista per la prossima stagione della Serie A: il calendario di tutte le partite non verrà reso noto a luglio inoltrato, come in passato, ma prima e il campionato inizierà con qualche giorno di ritardo rispetto alle ultime stagioni, quando il via veniva dato intorno a Ferragosto. Entriamo nei dettagli di quanto già ufficializzato da qualche settimana dalla Lega Serie A.