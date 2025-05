Vanoli ai saluti: il Torino deciso a cambiare allenatore

Terminerà dopo una sola stagione l'avventura di Paolo Vanoli sulla panchina del Torino . Urbano Cairo e la dirigenza granata sembrano ormai deciso di cambiare guida tecnica, e sembra avere ormai iniziato a valutare il possibile sostituto. Già al termine dell'ultima partita di campionato, persa contro la Roma, il presidente del Torino aveva dichiarato: "Sono deluso. Faremo tutte le valutazioni del caso. Ci vedremo in settimana".

Torino-Vanoli, una storia pronta a terminare dopo una stagione

Il Torino ha terminato la stagione all'undicesima posizione con quarantaquattro punti conquistati. Ben quattro sconfitte nelle ultime dieci partite giocate. Un bottino non soddisfacente per il club, che sembra deciso di porre fino al proprio rapporto con Vanoli. L'allenatore era stato nominato la scorsa estate, dopo aver conquistato la promozione in Serie A attraverso i playoff alla guida del Venezia.