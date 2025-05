Cannavaro: "Conte-Napoli? In città c'è tensione. Palladino mi ha sorpreso"

Dopo l'incredibile festa scudetto con i bus scoperti , a Napoli è già tempo di pensare alla prossima stagione. Sul piatto c'è la questione De Bruyne , sempre più vicina alla conclusione positiva , e poi quella che riguarda Antonio Conte . Dopo la profonda frattura di gennaio, l'allenatore e il presidente De Laurentiis si sono riavvicinati: Conte ha chiesto giorni per riflettere e la tensione per la decsione definitiva cresce in città. Come ha affermato Fabio Cannavaro ai microfoni di Sky Sport: "Si aspetta, c'è un po' d'ansia . L'addio di Spalletti è costato caro all'ambiente e in città c'è tanta tensione . Il fatto che hai vinto ti permette di preparare la stagione successiva nel miglior modo possibile. Hai entusiasmo, i giocatori e l'ambiente li conosci. Lui vuole delle garanzie e le può dare solo la società".

Le parole di Cannavaro

Il campione del mondo prosegue: "Conte ha fatto un lavoro straordinario, passare dal decimo posto al primo...Ha gestito tutto quello che circondava la squadra, soprattutto dopo gennaio, a mantenere la calma senza perdere di vista lo scudetto". In Serie A c'è una vera e propria rivoluzione sulle panchine, e Cannavaro è rimasto colpito da una decisione: "Mi sono stupito della situazione di Palladino: al di là di tutto quest'anno ha fatto tanti punti, anche se ci sono state difficoltà. La squadra è tornata in Conference e la sua decisione mi ha sorpreso". Sulla finale di Champions: "Da italiano mi auguro che l'Inter porti a casa la coppa. Parte da favorita ma affronta una squadra che ha un grande gioco offensivo. Rispetto al Barcellona guarda anche alla difesa, sarà molto più difficile. Mi auguro soprattutto per Marcus Thuram che possa vincere: abbiamo parlato e mi auguro che possa riportare la coppa in Italia, ne abbiamo bisogno". E sul suo futuro da allenatore: "Durante l'anno qualcuno mi ha contattato in Italia. La voglia c'è, spero di trovare un progetto dove possa iniziare dall'inizio e non andarmi a prendere i problemi degli altri, a volte ti può andare bene e a volte no".