Matarazzo, il nome nuovo di Torino e Verona: contatti in corso

TORINO - Il toto allenatore imperversa in tutta Italia. Le romane hanno già trovato la nuova guida tecnica, così come il Milan, Inter e Juventus attendono sviluppi, Torino e Fiorentina si contendono l’ex laziale Baroni che sembra essere il favorito per entrambe le panchine e che a breve dovrà prendere una decisione. Il club granata nelle ultime ore avrebbe contattato anche l’ex allenatore dello Stoccarda e dell’Hoffenheim Pellegrino Matarazzo, tecnico italo-statunitense. Anche il Verona sta valutando la possibilità di tesserare Matarazzo nel caso in cui saltasse l’accordo per il prolungamento contrattuale di Zanetti.