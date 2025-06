Saelemaekers spaventa la Roma: "Sono legato al Milan. Il futuro? Vedremo..."

La Roma vuole (vorrebbe) acquistarlo a titolo definitivo, il Milan sta riflettendo se tenerlo o venderlo. Alexis Saelemaekers si trova in un limbo e dal ritiro del Belgio non lo nasconde: "La mia è stata una buona stagione, sono molto contento - le sue parole in conferenza -. Ora sono un giocatore del Milan, il prestito dalla Roma è terminato, quindi dobbiamo vedere cosa ci riserva il prossimo futuro". Saelemaekers non ha ancora parlato con Allegri, ammette. "Non ho ancora avuto contatti con il nuovo allenatore. Mi è sempre piaciuto giocare per il Milan, mi sono trovato bene lì. La cosa più importante per me ora è trovare un progetto in cui possa crescere ulteriormente e in cui possa giocare. Dove, lo vedremo presto. Restare al Milan è un'opzione che mi piace, starà a me dimostrare qualcosa al nuovo allenatore. Non ho mai avuto un infortunio così grave, ma il club mi ha dato fiducia, la caviglia sta bene e sono contento".

Calciomercato Roma, le news col Milan per Saelemaekers

La sensazione dei giorni scorsi quindi, alla luce delle parole di Saelemaekers, è corretta: il belga cerca il progetto giusto, il Milan è la priorità, non si esporrà più di tanto in prima persona per tornare a Roma. Saranno le società a dover, eventualmente, trovare un accordo. Ma se Allegri vorrà tenerlo lui resterà a Milano: "Ci parlerò e vedremo. Il ruolo, per me, non è un problema. Mi basta sentire fiducia e posso adattarmi".

De Bruyne al Napoli, le parole di Saelemaekers

Saelemaekers, nella Serie A del prossimo anno, potrebbe trovare come avversario anche l'amico De Bruyne, in arrivo a Napoli. In conferenza gli viene chiesto: "È importante che De Bruyne rimanga in una squadra competitiva e non vada in MLS o in Arabia Saudita?". Alexis risponde così: "Credo sia importante per Kevin fare la scelta giusta, sia a livello familiare che sportivo. Ma è un dato di fatto che può mantenere alto il suo livello se sceglie un club competitivo. Questo gli garantisce di poter dare il massimo e di poterci aiutare anche nei prossimi tornei".