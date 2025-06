Rocchi fa il bilancio: "Arbitri spremuti, ora stop a proteste e simulazioni"

"Non tollereremo più certe scene": Rocchi chiede fermezza e rispetto

Rocchi ha parlato anche dell'aumento delle proteste in panchina da parte degli allenatori: "Il dialogo è la via giusta, ma se non basta, i miei arbitri saranno più duri. Non tollereremo più certe scene, anche se per me questa è una sconfitta", ha dichiarato. Sull'uso del VAR e la trasparenza della comunicazione, ha citato il discusso Inter-Roma e spiegato la scelta di non pubblicare l'audio: "C'erano troppi dubbi, non sul rigore ma sull'intervento del VAR. È stata una mia decisione, nessun arbitro mi ha chiesto di tacere." Sul futuro, Rocchi ha lanciato una sfida importante: "Vorrei che un arbitro che sbaglia potesse essere designato anche la settimana dopo. Questo fa parte di una comunicazione sana e coerente." Ha poi ammesso: "L'uniformità totale non esiste, ma possiamo lavorare sulla coerenza nel modo in cui spieghiamo gli episodi." Zappi da parte sua, ha espresso preoccupazione per il calo di rappresentanza italiana ai massimi livelli: "Ai mondiali per club non avremo arbitri in campo, solo Di Bello al VAR. È un campanello d'allarme: dobbiamo investire su una nuova generazione." Infine, il tema della violenza sugli arbitri resta centrale: 648 episodi e 371 giorni di prognosi nel 2024-2025. "Serve un cambio normativo vero. Il decreto sicurezza doveva essere lo strumento giusto, ma alcuni emendamenti sono stati stralciati" ha concluso Zappi. Quanto alla possibilità di ascoltare gli audio dei dialoghi durante le partite, l'AIA non intende andare oltre. "Francamente si è entrati già abbastanza nel nostro mondo. Siamo l'unica categoria che mette in piazza gli errori assumendosene le responsabilità. Avere ragazzi che la sera sono disponibili a fare ascoltare le proprie voci in un audio per poi vederle commentare in maniera negativa non è da sottostimare, non sarebbe corretto" conclude Rocchi.