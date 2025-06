Quando comincia il campionato di Serie A: data, orari e dove vedere in tv la prima giornata

Serie A, dove poter vedere la prima giornata del prossimo campionato?

La Serie A 2025/26 ha ormai preso forma. Alle 18:30, presso il Teatro Regio di Parma, avrà luogo la cerimonia del sorteggio del calendario del prossimo campionato. Il Napoli è chiamato a difendere lo Scudetto vinto dopo il testa a testa fino all'ultima giornata con l'Inter.hanno preso il posto di. Il prossimo campionato, a differenza degli ultimi, inizierà più tardi: il weekend del 23 e 24 agosto.La Serie A 2025/26 inizierà una settimana dopo rispetto alla stagione precedente. La prima giornata di campionato, che sarà disputata tra, sarà trasmessa su DAZN e Sky Sport. Una novità, dato anche l'impegno di Inter e Juventus nel Mondiale per Club nel mese di giugno. Al momento non sono ancora stati resi noti gli orari del primo turno. Tra sabato 30 e domenica 31 agosto sarà disputata invece la seconda giornata, prima della prima sosta per le Nazionali, in programma il 6 settembre.