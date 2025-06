Chivu saluta il Parma: "Abbiamo scritto una pagina che porterò nel cuore"

Chivu e il ringraziamento al Parma: "Abbiamo superato gli ostacoli insieme"

Ringraziamento e gratitudine, questo il contenuto del messaggio di Chivu: "Ringrazio club, staff, giocatori e tifosi per aver creduto in me e nel nostro progetto. Insieme abbiamo superato ostacoli e scritto una pagina che porterò sempre nel cuore. Grazie Parma!". In 13 partite alla guida del club, Chivu ha collezionato sette pareggi, tre vittorie e altrettante sconfitte.