Serie A 2025/26, il programma delle prime tre giornate: quando usciranno orari, anticipi e posticipi

Dopo il sorteggio del calendario della Serie A 2025/26 , la Lega ha reso note tutte le date chiave per la pubblicazione dei programmi gara fino al termine della stagione. Il calendario delle prime tre giornate sarà reso pubblico entro il 30 giugno , mentre per il resto del torneo sono previste una serie di scadenze scaglionate che accompagneranno l'evoluzione della stagione tra turni festivi, competizioni europee e Supercoppa Italiana . Entro il 5 settembre saranno pubblicati gli orari dalla 4ª alla 12ª giornata , entro il 10 ottobre quelli dalla 13ª alla 22ª , e via via fino al finale della stagione, seguendo questo schema: 23ª e 24ª giornata (entro il 19 dicembre) , 25ª-27ª giornata (entro il 30 gennaio) , 28ª-30ª giornata (entro il 27 febbraio) , 31ª-33ª giornata (entro il 20 marzo) , 34ª-36ª giornata (entro il 17 aprile) , 37ª-38ª giornata (entro l'11 e 18 maggio).

Le partite di campionato: i dettagli

Confermato il formato degli orari: venerdì una partita alle 20.45, sabato tre partite alle 15,18 e 20.45, domenica quattro partite alle 12.30 con due partite alle 15 e una alle 20.45; lunedì un posticipo alle 20.45. Tuttavia il posticipo del lunedì non sarà previsto nei turni che precedono le pause per le nazionali (2ª, 6ª, 11ª e 30ª giornata) e nei turni infrasettimanali (8ª e 18ª giornata). Le prime due giornate di campionato seguiranno una programmazione ad hoc: 1ª giornata (23-25 agosto): quattro partite il 23 agosto (2 alle 18.30 e 2 alle 20.45), quattro partite il 24 agosto, stessi orari del giorno precedente e due partite il 25 agosto (una alle 18.30 e una alle 20.45). Mentre la 2ª giornata (29-31 agosto): due anticipi il 29 agosto (18.30 e 20.45), quattro match il 30 agosto (due alle 18.30 e due alle 20.45) e quattro match il 31 agosto, stessi orari del giorno precedente. Particolare attenzione sarà riservata anche ai turni festivi e invernali: la 16ª giornata si giocherà domenica 21 dicembre 2025 con possibili anticipi e un posticipo (solo se compatibili con le gare da recuperare dopo la Supercoppa Italiana). Le gare rinviate per la Supercoppa Italiana saranno recuperate nei giorni 13-14-15 gennaio 2026. La 17ª giornata si disputerà tra il 27 e 28 dicembre 2025. La 18ª giornata si giocherà il 3 e il 4 gennaio 2026, con partite solo il sabato e la domenica. La 31ª giornata non seguirà la consueta distrubuzione oraria per via delle festività. Infine, le ultime due giornate (37ª e 38ª) si disputeranno alle ore 15, con 10 partite in contemporanea. Tuttavia, sarà possibile articolare i match in più blocchi orari, garantendo sempre la contemporaneità tra squadre con lo stesso interesse di classifica e rispettando eventuali esigenze legate a finali europee.