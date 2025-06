Condanne per i capi ultrà di Inter e Milan, il giudice: "Risarciscano club e Lega di Serie A"

Dieci anni per Beretta e Lucci

Dieci anni di reclusione per Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord interista e collaboratore di giustizia, imputato per aver ucciso Antonio Bellocco, anche lui nel direttivo ultrà nerazzurro e rampollo del clan di 'ndrangheta, e per associazione a delinquere con aggravante mafiosa. E dieci anni di carcere anche per Luca Lucci, capo della Curva Sud milanista imputato come mandante del tentato omicidio dell'ultrà Enzo Anghinelli e di associazione per delinquere.

Il processo, a carico in tutto di 16 ultrà, è scaturito dalle indagini dei pm della Dda di Milano Paolo Storari e Sara Ombra della Procura diretta da Marcello Viola, che avevano portato al maxi blitz "doppia curva" di settembre di Polizia e Gdf.

Risarcimento anche per la Lega di Serie A

Oltre alla pena detentiva, ai danni degli ultras condannati sono state emesse sentenze durissime anche sotto il profilo economico: la giudice di Milano Rossana Mongiardo ha infatti riconosciuto risarcimenti a carico degli imputati, per danni patrimoniali e di immagine, a favore delle parti civili Lega Serie A, 20 mila euro, Inter e Milan, 50 mila euro ciascuna.